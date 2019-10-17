Kazada ağır yaralanan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

17.10.2019 17:10

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan üniversite öğrencisi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İl Jandarma Komutanlığı önündeki kavşakta 15 Ekim'de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 19 yaşındaki Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi Shkra Sırwan Mustafa Mustafa, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

M.Ö. (19) idaresindeki 78 BZ 562 plakalı otomobil, İl Jandarma Komutanlığı önündeki yaya geçidinden geçmeye çalışan yabancı uyruklu Shkra Sırwan Mustafa Mustafa'ya (19) çarpmış, çarpmanın etkisiyle Mustafa metrelerce sürüklenmişti.

Yaralı, ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırılmıştı.

Rektör Polat'tan başsağlığı mesajı

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, vefat eden öğrencileri için taziye mesajı yayımladı.

Rektör Polat, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Karabük'te meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve hastanede tedavisi süren üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi Shkar Mustafa'nın tüm müdahalelere rağmen vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrendim. Öğrencimiz merhum Shkar Mustafa'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun."

Kaynak: AA