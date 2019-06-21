Kazada ağır yaralanan Sedef, kurtarılamadı (2)
GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİEdirne'de yolcu minibüsünün traktöre arkadan çarptığı kazada hayatını kaybeden Sedef Elitok, memleketi Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.
GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ
Edirne'de yolcu minibüsünün traktöre arkadan çarptığı kazada hayatını kaybeden Sedef Elitok, memleketi Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Cedit Alipaşa Camisi'nde kılınan cenaze namazında anne Yasemin Elitok ile ablası Selin Şenses tabuta sarılarak gözyaşları döktü. Baba Ersin Elitok ise güçlükle ayakta durabildi. İlçedekilerin de katıldığı cenaze töreninin ardından genç kız toprağa verildi.
Kaynak: DHA
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