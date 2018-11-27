İzmir'de Kazada Ağır Yaralanan Polis Memuru Şehit Oldu
İzmir'de görev yaptığı sırada bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan polis memuru Buket Keleş, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.
İzmir'in Gaziemir ilçesinde görevini yaptığı sırada bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan polis memuru, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
8 GÜN SÜREN YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ
Edinilen bilgiye göre, 19 Kasım akşam saatlerinde İzmir-Aydın Karayolu Adnan Menderes Havalimanı yakınındaki bir kapama noktasında görev yapan polis memuru Buket Keleş'e, yolun karşısına geçmek istediği sırada İzmir'den Torbalı yönüne giden S.A. (28) yönetimindeki 43 DA 218 plakalı panelvan araç çarpmıştı. Kaza sonucu ağır yaralanan Keleş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Burada tedavi altına alınan Keleş, yaklaşık 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.
YORUMLAR (35)
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Allah rahmet eylesin, vatan sağolsun.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Allah rahmet etsin .Malesef bedava yaşıyoruz ...Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Tıklayın kulaklarınızı görevden göreve koşturan polisler yüreğimizi sizlatarak can verip şehit oluyor. Daha ne kadar kiyfayetsiz ne kadar umursamaz olabilirsiniz.Cevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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ALLAH Rahmet eylesin.Cevap Yaz 10 Yayından Kaldır
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Allah rahmet eylesinCevap Yaz 22 2 Yayından Kaldır