Kazada ağır yaralanan kadın, hayatını kaybetti Karabük'te tıra arkadan çarpan otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan Süheyla Uğurlu (57) kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Karabük'te tıra arkadan çarpan otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan Süheyla Uğurlu (57) kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Dün gece Karabük-Eskipazar karayolunda meydana gelen kazada Sadık Uğurlu sevk ve idaresindeki 78 BC 575 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonundan çıkış yapmakta olan A.Y. yönetimindeki 78 BC 575 plakalı tıra arkadan çarpması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına uçmuştu.

Kazada sürücü ile birlikte ağır yaralanan Süheyla Uğurlu'nun kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybettiği öğrenildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA