Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolu Aybastı Kavşağı'nda meydana gelen kazada, Gürcü plakalı Lurı Khozrevanıdze yönetimindeki OD-007-BH tır, Zeki Özgen'in kullandığı 52 DM 409 plakalı motosikleti altına alarak yaklaşık 20 metre sürükledi. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Zeki Özgen ile arkasında yolcu olarak bulunan eşi Zekiye Özgen ağır yaralandı. Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Zekiye Özgen, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - ORDU

Kaynak: İHA