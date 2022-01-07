Son dakika haber: Kazada ağır yaralanan genç sürücü 5 gün sonra yaşam savaşını kaybetti

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (İHA) - Kazada ağır yaralanan genç sürücü 5 gün sonra yaşam savaşını kaybetti

GAZİANTEP Gaziantep'te, geçtiğimiz günlerde direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobilin bariyerlere ok gibi saplanmasının ardından ağır yaralanarak hastanede tedavi altına alınan genç sürücü Samet Kırmızıkuş, gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, 3 Ocak 2022 Pazartesi günü Şehitkamil ilçesi Büyükpınar Mahallesi İpekyolu üzerinde meydana gelmişti. İddiaya göre, Başpınar istikametinden Gaziantep kent merkezi istikametine seyir halinde olan Samet Kırmızıkuş idaresindeki 46 HT 116 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yolu ikiye ayıran bariyerlere ok gibi saplanmış ve meydana gelen feci kaza sonucu araç sürücüsü Samet Kırmızıkuş ile yanında yolcu olarak bulunan Engin Ağtaş ağır yaralı olarak araç içerisinden güçlükle çıkarılmıştı.

Beş günlük yaşam savaşını kaybetti

Kazanın ardından itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araç içerisinden güçlükle çıkarıldıktan sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan Samet Kırmızıkuş ile Engin Ağtaş, Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Kaza sonrası sıkıştığı araçtan güçlükle çıkarıldıktan sonra kaldırıldığı hastanede beş gün boyunca yaşama savaşı genç sürücü Samet Kırmızıkuş, gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Feci kazadan beş gün sonra hayatını kaybeden genç sürücünün cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaza ile ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.