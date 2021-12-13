Kazada ağır yaralanan genç kurtarılamadı

ELAZIĞ (İHA) - Şırnak'ta önceki gün yolun karşısına geçmek isterken aracın çarpması sonucu ağır yaralanan ve Elazığ'da özel bir hastaneye sevk edilen genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, cumartesi günü Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çevre yolundan yaya olarak karşıya geçmek isteyen Mazlum Akgün'e (18) araba çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Akgün, daha sonra Elazığ'da özel bir hastaneye sevk edildi. Talihsiz genç, 2 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Mazlum Akgün'ün cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Şırnak'a gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi. - ELAZIĞ

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