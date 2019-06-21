Kazada ağır yaralanan genç kız yaşamını yitirdi

Edirne'de, dün meydana gelen kazada yolcu minibüsünde bulunan ve ağır yaralanan 25 yaşındaki Sedef Elitok, hastanede yapılan tüm müdahalelere karşı yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Edirne-Havsa yolunda kent merkezine 15 kilometre uzaklıkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cengiz Çokkerse yönetimindeki 22 AB 870 plakalı yolcu minibüsü, buğday hasadından dönen ve arkasında üç adet buğday yüklü römork bulunan Hüseyin Deveci yönetimindeki 09 ABY 65 plakalı traktör römorklarına arkadan çarptı.

Kazada minibüste bulunan şoför ve 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralıların bir kısmı ayakta tedavi edilirken bir kısmı da minibüs içerisinde sıkıştıkları yerlerden itfaiye ekiplerince çıkartıldı. Traktör römorklarında bulunan yeni hasat edilen buğdaylar ise yola ve minibüsün içine saçıldı. Yaralılar, tedbir amaçlı Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir turizm firmasında çalışan kaza yapan yolcu minibüsünde bulunan Sedef Elitok, ağır yaralandı. Elitok, hastaneden yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. - EDİRNE

Kaynak: İHA