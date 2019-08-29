Kazada ağır yaralanan doktor hayatını kaybetti

29.08.2019 17:40

İzmir'de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Üroloji Uzmanı Dr. Ersin Bal, tedavi gördüğü hastanede 26 gün sonra yaşamını yitirdi.

3 Ağustos'ta İzmir Çevre Yolu'nda motosikletiyle Balçova'dan Gaziemir yönüne giden Bal, önünde aynı yöne seyreden kamyonun fırlayan jant kapağının motosikletine çarpması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek düştü ve ağır yaralandı.

Ersin Bal, ambulansla götürüldüğü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alındı.

Bal, burada yapılan müdahalelere rağmen "çoklu organ yetmezliği" nedeniyle kurtarılamadı.

Ersin Bal'ın cenazesinin, yarın ikindi vakti Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Kaynak: AA