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Kazada ağır yaralanan doçent hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kazada ağır yaralanan doçent hayatını kaybetti Bursa'da kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan Doç. Dr. Dilek Şen Dokumacı hayatını kaybetti.

KESTEL, BURSA (İHA) - Kazada ağır yaralanan doçent hayatını kaybetti

BURSA - Bursa'da kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan Doç. Dr. Dilek Şen Dokumacı hayatını kaybetti.

Olay, saat 07.00 sıralarında Bursa- Ankara karayolu Kestel'in Ümitalan kavşağında meydana geldi. Muhammed Hıdır Dokumacı yönetimindeki 16 APD 858 plakalı otomobil, kavşaktan yola çıkan sürücüsü henüz belirlenemeyen 16 AFK 248 plakalı mandalina yüklü kamyona yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilin sürücüsü ve yolculardan Emine Gaye D. (16), Elif Doğan (60), Muhammed Samet Doğan (17), Taha Dokumacı (14), Doç. Dr. Dilek Şen Dokumacı ve Nesrin Ceylan yaralandı. Araçta sıkışan yaralıları 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri çıkardı. Kamyon sürücüsü olay yerinden kaçarken, yaralılardan 5'i Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 2'si de İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Doç. Dr. Dilek Şen Dokumacı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dilek Şen Dokumacı'nın ölümü sebebiyle Bursa Şehir Hastanesi Başhekimliği başsağlığı mesajı yayımladı.

Kaçan kamyon sürücüsünü yakalama çalışmaları devam ediyor.

Kazada ağır yaralanan doçent hayatını kaybetti

Kazada ağır yaralanan doçent hayatını kaybetti

Kazada ağır yaralanan doçent hayatını kaybetti

Kazada ağır yaralanan doçent hayatını kaybetti

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İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - Son Dakika Haberleri

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