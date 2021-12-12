Kahramankazan'daki trafik kazasında ölen aileyi yüzlerce kişi uğurladı - Haberler
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Kahramankazan'daki trafik kazasında ölen aileyi yüzlerce kişi uğurladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 6 kişiden 4'ü memleketleri Eskişehir'de toprağa verildi.

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (İHA) - Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 6 kişiden 4'ü memleketleri Eskişehir'de toprağa verildi. Aynı ailenin üyeleri olan 4 kişinin cenazesini yüzlerce kişi uğurladı.

Ankara-Kahramankazan karayolunda dün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, 6 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı. 26 PU 096 plakalı otomobilin içerisinde bulunan sürücü Yusuf Öğüt (59), Nevzat Öğüt (37), Sultan Öğüt (56), Burcu Sağlam (28), Nezahat Cıbıroğlu (40) yaşamını yitirdi. Aynı araçta hayatını kaybeden 5 kişinin, bir akrabalarının cenazesi için Eskişehir'den Ankara'ya geldikleri öğrenildi. Araç sürücüsü Yusuf Öğüt, eşi Sultan Öğüt, oğlu Nevzat Öğüt, kızı Nezahat Cıbıroğlu'nun cenazeleri defnedilmek üzere memleketleri Eskişehir'e getirildi.

"Gözün arkada kalmasın anne"

Erenköy Bağlar Camii'nde kılınan cenaze namazına aile yakınlarının yanı sıra yüzlerce vatandaş katıldı. Yoğun katılım gösterilen cenaze namazı, alan yetersizliği nedeniyle caminin önünde kılındı. Nezahat Cıbıroğlu'nun tabutu başında gözyaşlarına hakim olamayan oğlu, cenazeler araca bindirilirken, "Gözün arkada kalmasın anne, annem, annem gözün arkada kalmasın" diye feryat etti. Namazın ardından cenaze aracına koyulan aile üyelerinin naaşları defnedilmek üzere Eskişehir Asri Mezarlığı'na götürüldü. - ESKİŞEHİR

Kahramankazan'daki trafik kazasında ölen aileyi yüzlerce kişi uğurladı

Kahramankazan'daki trafik kazasında ölen aileyi yüzlerce kişi uğurladı

Kahramankazan'daki trafik kazasında ölen aileyi yüzlerce kişi uğurladı

Kahramankazan'daki trafik kazasında ölen aileyi yüzlerce kişi uğurladı

Kahramankazan'daki trafik kazasında ölen aileyi yüzlerce kişi uğurladı

Kahramankazan'daki trafik kazasında ölen aileyi yüzlerce kişi uğurladı

Kahramankazan'daki trafik kazasında ölen aileyi yüzlerce kişi uğurladı

Kahramankazan'daki trafik kazasında ölen aileyi yüzlerce kişi uğurladı

Kahramankazan'daki trafik kazasında ölen aileyi yüzlerce kişi uğurladı

Kahramankazan'daki trafik kazasında ölen aileyi yüzlerce kişi uğurladı

Kahramankazan'daki trafik kazasında ölen aileyi yüzlerce kişi uğurladı

Kahramankazan'daki trafik kazasında ölen aileyi yüzlerce kişi uğurladı

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