KAZA YERİNE KOŞTU, EŞİ İÇİN GÖZYAŞI DÖKTÜ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KAZA YERİNE KOŞTU, EŞİ İÇİN GÖZYAŞI DÖKTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA - KADIKÖY D-100 karayolunda önünde ilerleyen otomobile çarptıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü köprü ayaklarına çarptı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA - KADIKÖY D-100 karayolunda önünde ilerleyen otomobile çarptıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü köprü ayaklarına çarptı. Yaralı sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırılırken olay yerine gelen eşi gözyaşlarını tutamadı.

Kaza saat 10.00 sıralarında D-100 karayolu Ankara istikameti Kozyatağı mevkiinde meydana geldi. İddialara göre 34 NZL 12 plakalı otomobil sürücüsü Hakan Elyıldırım önünde ilerleyen Uğur Dağ'ın kullandığı 34 P O557 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yeşillik alana çıktıktan sonra Tuzcuoğlu köprüsünün ayaklarına çarparak durabildi. Kazayı görenler itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü kısa sürede sıkıştığı yerden kurtardı .Ambulansla Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

KAZA YERİNE GELEN EŞİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kaza haberin alan sürücünün eşi Seda Elyıldırım hemen olay yerine geldi. Polis ve sağlık ekiplerinden eşinin durumun iyi olduğunu öğrenen kadın gözyaşlarını tutamadı. Eşinin kan vermeye gittiğini söyleyen Seda Elyıldırım 'Kazanın nasıl olduğu hakkında çok bilgim yok, konuşamadık. Hastaneye gidiyordu açtı, kan vermeye gidiyordu. Tansiyonu düşmüş olabilir, kontrolünü kaybetmiş otomobilin. Haberi alır almaz geldim" diye konuştu. Seda Elyıldırım kaza yerine geldiği arkadaşıyla birlikte eşinin kaldırıldığı hastaneye gitti.

KAZA YERİNE KOŞTU, EŞİ İÇİN GÖZYAŞI DÖKTÜ
KAZA YERİNE KOŞTU, EŞİ İÇİN GÖZYAŞI DÖKTÜ
KAZA YERİNE KOŞTU, EŞİ İÇİN GÖZYAŞI DÖKTÜ
KAZA YERİNE KOŞTU, EŞİ İÇİN GÖZYAŞI DÖKTÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

KAZA YERİNE KOŞTU, EŞİ İÇİN GÖZYAŞI DÖKTÜ
KAZA YERİNE KOŞTU, EŞİ İÇİN GÖZYAŞI DÖKTÜ
Son dakika haberi... Tahran'ın kuzeyinde büyük bir patlama meydana geldi
Son dakika haberi... Tahran'ın kuzeyinde büyük bir patlama meydana geldi
Bangladeş'te fabrikada çıkan yangında 49 kişi hayatını kaybetti
Bangladeş'te fabrikada çıkan yangında 49 kişi hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tarkan Şevval Sam Ebru Gündeş Mohammed Al Saloussi
Spor Metin Oktay Şenol Güneş Aykut Kocaman Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KAZA YERİNE KOŞTU, EŞİ İÇİN GÖZYAŞI DÖKTÜ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.07.2021 11:42:15. #1.13#

title