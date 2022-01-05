Kaza yerine gelen ERÜ Rektörü gözyaşlarını tutamadı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaza yerine gelen ERÜ Rektörü gözyaşlarını tutamadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kaza yerine gelen ERÜ Rektörü gözyaşlarını tutamadı Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış: "Çok üzgünüz" Kayseri'nin Hacılar ilçesinde;

KAYSERİ (İHA) - Kaza yerine gelen ERÜ Rektörü gözyaşlarını tutamadı

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış:

"Çok üzgünüz"

KAYSERİ - Kayseri'nin Hacılar ilçesinde; kayak yapmak için Erciyes Dağı'na gelen Erciyes Üniversitesi Havacılık Bölümü öğrencilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 5'i ağır 21 kişi de yaralandı. Bilgi almak için kaza yerine gelen ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, gözyaşlarını tutamadı.

Erciyes Dağı'na giden üniversite öğrencilerini taşıyan Özkan S.'nin kullandığı midibüs; Hacılar İlçesi'ne bağlı Erenler Caddesi üzerinde yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 5'i ağır 21 kişi de yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelerek bilgi alan Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış İHA muhabirine yaptığı açıklamada; "Üzücü bir olayla karşı karşıyayız. Öğrencilerimizin vefat ettiğini duyduk. Olayı hemen araştırdık, üniversite veya kulübün bir faaliyeti olmadığını, öğrencilerin bireysel olarak ayarladıkları servisle kaymaya gelmişler. Çok üzgünüz" diyerek gözyaşlarını tutamadı.

Kaza yerine gelen ERÜ Rektörü gözyaşlarını tutamadı

Kaza yerine gelen ERÜ Rektörü gözyaşlarını tutamadı

Kaza yerine gelen ERÜ Rektörü gözyaşlarını tutamadı

Miras yüzünden çıkan akraba kavgasında 3 kişinin öldüğü anlar kamerada

Miras yüzünden çıkan akraba kavgasında 3 kişinin öldüğü anlar kamerada

 5 kişiye umut oldu! Kazada ölen İrem'in yürek burkan vasiyeti

5 kişiye umut oldu! Kazada ölen İrem'in yürek burkan vasiyeti

 Hızla gelen araç tırın altına girdi! Can pazarının yaşandığı kaza kamerada

Hızla gelen araç tırın altına girdi! Can pazarının yaşandığı kaza kamerada

İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title