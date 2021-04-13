Kaza yerinden kaçarken, plakasının da olduğu tampon düştü
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Kaza yerinden kaçarken, plakasının da olduğu tampon düştü

Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK - Haberler | Güncel
Kaza yerinden kaçarken, plakasının da olduğu tampon düştü

BOLU'da, otomobile çarptıktan sonra kaçan sürücünün aracından plakasının da olduğu tamponun kaza yerinde düştüğü belirlendi.

BOLU'da, otomobile çarptıktan sonra kaçan sürücünün aracından plakasının da olduğu tamponun kaza yerinde düştüğü belirlendi. Sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaza, öğle saatlerinde, Borazanlar Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, 14 BL 968 plakalı otomobille kavşakta 14 GC 969 plakalı otomobile çarptı. Kaza yerinden hızını artırarak, kaçan kişinin aracından plakasının da olduğu tamponun düştüğü görüldü. Polis ekiplerince aracın plakasından sürücünün kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlatıldı. 


Kaza yerinden kaçarken, plakasının da olduğu tampon düştü
Kaza yerinden kaçarken, plakasının da olduğu tampon düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

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