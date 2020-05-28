Kaza yaptırdıkları araçtaki paraları çalıp kaçtılar
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Kaza yaptırdıkları araçtaki paraları çalıp kaçtılar

Kaza yaptırdıkları araçtaki paraları çalıp kaçtılar Kayseri'de bir otomobile kaza yaptıran şahıslar, sürücünün boş anından faydalanarak otomobilin içindeki parayı çalıp kaçtı.

28.05.2020 16:39 | Son Güncelleme: 28.05.2020 16:43

Kaza yaptırdıkları araçtaki paraları çalıp kaçtılar

KAYSERİ - Kayseri'de bir otomobile kaza yaptıran şahıslar, sürücünün boş anından faydalanarak otomobilin içindeki parayı çalıp kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, galericilik yapan O.C.İ., 38 ADE 016 plakalı otomobili ile Kocasinan ilçesine bağlı Kocasinan bulvarında bulunan üst geçitte seyir halindeyken, 38 KE 924 plakalı kamyonet kendisine çarptı. O.C.İ. aracından düşen parçaları almak için yola doğru ilerlediğinde, kamyonet içerisindeki bir başka şahıs otomobilin koltuğunda bulunan 15 bin TL'yi alarak kamyonete koştu. Ardından kamyonetle kaçan şahıslar, kayıplara karıştı. Olayın haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri trafiğin kontrollü bir şekilde akmasını sağladıktan sonra araç üzerinde incelemelerde bulundu. Kazaya karışan otomobil incelemelerin ardından çekici ile kaldırılırken, polis ekipleri kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaza yaptırdıkları araçtaki paraları çalıp kaçtılar

Kaynak: İHA

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