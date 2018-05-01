Kendini Yolda Sıkıştırıp Kaza Yaptıran Şakacı Eşinden Şikayetçi Olmadı

Düzce'de, yolda karşılaştığı eşi tarafından 'şaka olsun' diye sıkıştırılan kadın panikleyerek otomobiliyle önündeki araca çarpıp takla attı. 1'i bebek 5 kişinin yaralandığı kazada adamın kadını taciz ettiği ve kadının olay öncesi kocasını polise ihbar ettiği ortaya çıktı. Kadın, eşinden şikayetçi olmazken çarptığı otomobilde bebekleriyle yaralanan çift, kocayı şikayetçi etti.

YOLDA GÖRDÜĞÜ KARISINI SIKIŞTIRMIŞ KAZA YAPTIRMIŞTI

Kaza, önceki gece D- 655 yolu Konuralp mevkiinde meydana geldi. Otomobil sürücüsü Barış Baş, iddiaya göre, Akçakoca yönüne giden eşi Gülcan Baş'ın kullandığı otomobili görünce, 'şaka olsun' diye sıkıştırmaya başladı. Panikleyen Gülcan Baş, direksiyon kontrolünü yitirince, Mesut Yoldaş yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

ŞAKA YAPTIĞINI SÖYLEDİ ANCAK 1'İ BEBEK, 5 KİŞİ YARALANDI

Gülcan Baş'ın kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptıktan sonra takla attı. Diğer araç ise dere yatağına uçtu. Kazada, Gülcan Baş ve yanındaki arkadaşı Emel Genç ile Mesut Yoldaş ve araçtaki eşi Büşra ile 8 aylık bebekleri Ayşe Zehra Yoldaş yaralandı. Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

KARISI POLİSİ ARAYIP "KOCAM, BENİ SIKIŞTIRIYOR" DİYE İHBAR ETMİŞ

Yapılan incelemede 155 Polis ihbar hattına bir kadın sürücünün başka bir araç tarafından sıkıştırıldığı ihbarı ulaştığı, polis ekiplerinin olaya müdahale etmek için Konuralp mevkiine giderken kazanın meydana geldiği belirlendi.

YAKALANAN KOCA SERBEST KALDI, KARISI ŞİKAYETÇİ OLMADI

Kaza sonrası olay yerinden kaçan Barış Baş ise polis merkezine gelerek ifade verdi. Gülcan Baş eşinden şikayetçi olmazken, kazada mağdur olan ve 8 aylık bebekleri yaralanan Mesut ve Büşra Yoldaş, Barış Baş ve eşi Gülcan Baş'tan şikayetçi oldu.

Barış Baş ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.