Kaza yaptıkları aracı bırakıp kaçtılar
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Jandarma, Mersin, 3. Sayfa

Kaza yaptıkları aracı bırakıp kaçtılar

Mersin'in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı.

17.04.2020 09:04 | Son Güncelleme: 17.04.2020 09:04
Kaza yaptıkları aracı bırakıp kaçtılar

Mersin'in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazanın ardından yaya olarak kaçan biri Suriye uyruklu 2 kişi, otomobil çekilirken geldikleri kaza yerinde gözaltına alındı.

Kaza, akşam saatlerinde Karabucak mevkiinde meydana geldi. Yoldan geçen sürücüler, takla atmış bir otomobilin bulunduğu yönünde ihbarda bulunması üzerine, kaza yerine itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin araçta yaptıkları incelemede, 31 ASA 01 plakalı otomobilde kimsenin bulunmadığını belirledi. Takla atan otomobilin götürülmek üzere çekiciye yüklendiği sırada arkadaşıyla kaza yerine gelen Suriye uyruklu Hüseyin A., aracı kendisinin kullandığını ve içinde sadece kendisi ve yanındaki arkadaşının bulunduğunu söyledi. Otomobilin kontrolden çıktıktan sondan takla attığını belirten ancak neden kaçtıkları henüz öğrenilemeyen iki kişi, gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

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