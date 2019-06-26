Kaza yaptığı otomobili bırakıp kaçtı

Adana'nın Kozan ilçesinde refüje çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü kaçtı.

Feke Caddesi'nde sürücüsünün ismi henüz tespit edilemeyen 01 SD 831 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, otomobili inceledi.

Sürücünün aracı bırakıp uzaklaştığını tespit eden görevliler, devrilen otomobili çekici yardımıyla kaldırdı.

Kaynak: AA