Kaza yaptı uyuşturucu ile yakalandı
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Kaza yaptı uyuşturucu ile yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kaza yaptı uyuşturucu ile yakalandı

Kütahya'nın Emet ilçesinde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasında, polisin dikkati sayesinde üst araması yapılan şahıs uyuşturucu ile ele geçirildi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasında, polisin dikkati sayesinde üst araması yapılan şahıs uyuşturucu ile ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Emet ilçesi girişinde 16 AKF 611 plakalı otomobil, sürücüsünün drift atarken kontrolü kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Otomobilde bulunan B.D (30) ve M.Ş (25) in olay yerine gelen polislerin GBT sorgulamalarında şüpheli hareketleri ile dikkat çekti. Yapılan GBT sorgulamasında otomobilde bulunan B.D' nin çeşitli suçlardan araması olduğu ortaya çıktı. Üst araması yapan Emet Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.D.'nin üzerinde 79 gram bonzai, 10 gram metanfetamin ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaza yaptı uyuşturucu ile yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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