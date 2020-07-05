Kaza yaptı, 'Daldım' dediği sürücüden özür diledi
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Kaza yaptı, 'Daldım' dediği sürücüden özür diledi

-Kaza yaptı, 'Daldım' dediği sürücüden özür diledi Karabük'ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç önündeki traktöre bağlı römorka arkadan çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

05.07.2020 15:35 | Son Güncelleme: 05.07.2020 15:54

-Kaza yaptı, 'Daldım' dediği sürücüden özür diledi

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç önündeki traktöre bağlı römorka arkadan çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Kastamonu-Karabük karayolu Navsaklar Köyü mevkiinde meydana geldi. İlyas T.idaresindeki 34 AR 3420 plakalı hafif ticari araç, Karabük istikametine seyir halinde iken Mehmet Yılmazyönetimindeki 78 SH 976 plakalı traktöre bağlı römorka arkadan çarptı. Römorkun devrildiği kazada araç sürücüsü ile yanında bulunan Rahim T.yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Rahim T. yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Rahim T.'nin hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay anını anlatan traktör sürücüsü Mehmet Yılmaz, otomobilin seyir halinde iken arkadan çarptığını belirterek, "Sürücü genç, uyudum dedi. Daldım abi kusura bakma dedi" diye konuştu.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, çekici yardımı ile araçlar yoldan çekildi.

Kaza yaptı, 'Daldım' dediği sürücüden özür diledi

Kaynak: İHA

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