Kaza yaptı, aracını olduğu yerde bırakıp uzaklaştı
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Kaza yaptı, aracını olduğu yerde bırakıp uzaklaştı

06.12.2020 16:26 | Son Güncelleme: 06.12.2020 16:31
Kaza yaptı, aracını olduğu yerde bırakıp uzaklaştı

Arnavutköy'de kaza yapan ticari taksi sürücüsü, aracını bulunduğu yerde bırakarak kayıplara karıştı.

Arnavutköy'de kaza yapan ticari taksi sürücüsü, aracını bulunduğu yerde bırakarak kayıplara karıştı.

Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir ticari taksi sürücüsü refüje vurarak kaza yaptı. Çevredekilerin ne olduğunu anlayamadığı kazada taksi sürücüsü, aracını olay yerinde bırakarak uzaklaştı. Olay yerine gelen trafik polisleri kaza ile ilgili inceleme başlatırken, taksi çekici ile otoparka çekildi. - İSTANBUL

Kaza yaptı, aracını olduğu yerde bırakıp uzaklaştı
Kaza yaptı, aracını olduğu yerde bırakıp uzaklaştı
Kaza yaptı, aracını olduğu yerde bırakıp uzaklaştı
Kaza yaptı, aracını olduğu yerde bırakıp uzaklaştı
Kaza yaptı, aracını olduğu yerde bırakıp uzaklaştı
Kaza yaptı, aracını olduğu yerde bırakıp uzaklaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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