Son dakika haber! Kaza yaptı, aracını olduğu yerde bırakıp kaçtı
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Son dakika haber! Kaza yaptı, aracını olduğu yerde bırakıp kaçtı

06.12.2020 09:19 | Son Güncelleme: 06.12.2020 10:21

Son dakika haberi: Kaza yaptı, aracını olduğu yerde bırakıp kaçtı Arnavutköy'de kaza yapan ticari taksi sürücüsü aracını bulunduğu yerde bırakarak kayıplara karıştı.

Kaza yaptı, aracını olduğu yerde bırakıp kaçtı

İSTANBUL - Arnavutköy'de kaza yapan ticari taksi sürücüsü aracını bulunduğu yerde bırakarak kayıplara karıştı.

Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir ticari taksi sürücüsü yolun ortasında bulunan refüje vurarak kaza yaptı. Çevredekilerin ne olduğunu anlayamadığı kaza da taksi sürücüsü aracını olay yerinde bırakarak uzaklaştı. Olay yerine gelen trafik polisleri kaza ile ilgili inceleme başlatırken ticari taksi çekici ile otoparka çekildi.

Son dakika haber! Kaza yaptı, aracını olduğu yerde bırakıp kaçtı
Son dakika haber! Kaza yaptı, aracını olduğu yerde bırakıp kaçtı
Son dakika haber! Kaza yaptı, aracını olduğu yerde bırakıp kaçtı
Son dakika haber! Kaza yaptı, aracını olduğu yerde bırakıp kaçtı
Son dakika haber! Kaza yaptı, aracını olduğu yerde bırakıp kaçtı
Son dakika haber! Kaza yaptı, aracını olduğu yerde bırakıp kaçtı
Son dakika haber! Kaza yaptı, aracını olduğu yerde bırakıp kaçtı
Son dakika haber! Kaza yaptı, aracını olduğu yerde bırakıp kaçtı
Son dakika haber! Kaza yaptı, aracını olduğu yerde bırakıp kaçtı
Son dakika haber! Kaza yaptı, aracını olduğu yerde bırakıp kaçtı
Son dakika haber! Kaza yaptı, aracını olduğu yerde bırakıp kaçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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