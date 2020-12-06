Son dakika haber! Kaza yaptı, aracını olduğu yerde bırakıp kaçtı

Kaza yaptı, aracını olduğu yerde bırakıp kaçtı

İSTANBUL - Arnavutköy'de kaza yapan ticari taksi sürücüsü aracını bulunduğu yerde bırakarak kayıplara karıştı.

Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir ticari taksi sürücüsü yolun ortasında bulunan refüje vurarak kaza yaptı. Çevredekilerin ne olduğunu anlayamadığı kaza da taksi sürücüsü aracını olay yerinde bırakarak uzaklaştı. Olay yerine gelen trafik polisleri kaza ile ilgili inceleme başlatırken ticari taksi çekici ile otoparka çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı