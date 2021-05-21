KAZA YAPTI, AMBULANSA BİNDİRİLİRKEN SEVDİĞİ KIZIN FOTOĞRAFINI ÖPTÜ
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KAZA YAPTI, AMBULANSA BİNDİRİLİRKEN SEVDİĞİ KIZIN FOTOĞRAFINI ÖPTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde Taner Ç. (15), motosikletle otomobile çarptığı kazada yaralandı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde Taner Ç. (15), motosikletle otomobile çarptığı kazada yaralandı. Sağlık görevlilerince sedyeyle ambulansa bindirilirken, sevdiği kızın fotoğrafını öpen Taner Ç., "Çıkma teklifimi kabul etmediği için bu hale geldim" dedi.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Sarıkorkmaz Mahallesi İhsan Likoğlu Sokak'ta meydana geldi. Taner Ç., kullandığı 67 AAK 261 plakalı motosiklet ile aynı yönde giden Adem Kocatürk yönetimindeki 67 ABC 435 plakalı otomobile çarptı. Kazada motosikletten yola düşen Taner Ç., yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla sağlık ekibi geldi. Taner Ç., bu sırada yanına yaklaşarak, iyi olup olmadığını soranlara, "Sevdiğim kız çıkma teklifimi kabul etmediği için bu hale geldim" dedi. Sağlık görevlilerince sedyeye alınan Taner Ç., ambulansa bindirilirken de sevdiği kızın fotoğrafını çıkarıp, öptü. Taner Ç., Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen otomobil sürücüsü Adem Kocatürk de "Evimin önündeki park yerine giriyordum. Birden geldi, vurdu. Nasıl olduğunu anlayamadım" diye konuştu.

KAZA YAPTI, AMBULANSA BİNDİRİLİRKEN SEVDİĞİ KIZIN FOTOĞRAFINI ÖPTÜ
KAZA YAPTI, AMBULANSA BİNDİRİLİRKEN SEVDİĞİ KIZIN FOTOĞRAFINI ÖPTÜ
KAZA YAPTI, AMBULANSA BİNDİRİLİRKEN SEVDİĞİ KIZIN FOTOĞRAFINI ÖPTÜ
KAZA YAPTI, AMBULANSA BİNDİRİLİRKEN SEVDİĞİ KIZIN FOTOĞRAFINI ÖPTÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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