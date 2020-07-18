Kaza yapmamak için karşı şeride geçen tır halk otobüsüne böyle çarptı
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Kaza yapmamak için karşı şeride geçen tır halk otobüsüne böyle çarptı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kırmızı ışıkta duran otomobile çarpmamak için manevra yapan tır karşı şeride geçerek özel halk otobüsüne çaptı.

Kaza yapmamak için karşı şeride geçen tır halk otobüsüne böyle çarptı
18.07.2020 14:30 | Son Güncelleme: 18.07.2020 14:43

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kırmızı ışıkta duran otomobile çarpmamak için manevra yapan tır karşı şeride geçerek özel halk otobüsüne çaptı. Otobüsün kameraları tarafından kaydedilen kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza Gölcük Halıdere mevki'i D-130 Karayolu İzmit istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Raşit O. İdaresindeki 06 FS 1676 plakalı Tır, D-130 İzmit istikametinde ilerlediği sırada önündeki otomobilin trafik ışıklarında yavaşladığını gördü. Yokuş aşağıya inerken hızlanan tırı durduramayan sürücü manevra yaparak karşı şeride geçti. Refüjü aşarken tekerleri parçalanan tır, karşı şeritte dönüş için bekleyen Mehmet Kılıç idaresindeki 41 H 3797 plakalı özel halk otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken şans eseri kazada yaralanan olmadı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan araçlar, çekici ile yoldan kaldırılırken kaza hakkında inceleme başlatıldı.

Öte yandan kaza anı ise halk otobüsünün araç içi kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yokuştan hızla inen tır, trafik ışıklarında duran otomobili görünce manevra yaparak karşı şeride geçiyor. Refüjü aşarken tekerleri parçalanan tır, halk otobüsüne çarparak duruyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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