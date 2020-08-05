Kaza yapıp itfaiye aracının altında kalan motosikletli kurye hayatını kaybetti
Kaza yapıp itfaiye aracının altında kalan motosikletli kurye hayatını kaybetti Fatih'te seyir halindeki motosikletli, park halindeki araca çarptıktan sonra yoldan geçen itfaiye aracının altına düştü.
05.08.2020 15:23 | Son Güncelleme: 05.08.2020 16:13
Kaza yapıp itfaiye aracının altında kalan motosikletli kurye hayatını kaybetti
Fatih'te seyir halindeki motosikletli, park halindeki araca çarptıktan sonra yoldan geçen itfaiye aracının altına düştü. Feci kazada motosikletli kurye hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA