Kaza Yapınca Gözyaşlarına Boğuldu

Karabük'te üniversite öğrencisinin kullandığı otomobil kontrolden çıkarak refüjdeki ağaçları devirdikten sonra karşı şeride geçti. Kazadan yara almadan kurtulan öğrenci hurda yığınına dönen babasının aracını görünce gözyaşlarına boğuldu.



Edinilen bilgiye göre, Karabük Üniversitesi ikinci öğretimde okuyan Muhammed Emin Özdemir, derse gitmek için babasından aldığı 78 AZ 708 plakalı otomobili ile Safranbolu'dan Karabük yönünde seyrederken, Kireç kuyusu mevkiinde biranda otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolda savrulmaya başlayan otomobil refüjdeki ağaçları devirerek karşı şeride geçtikten sonra durabildi. Kazadan burnu bile kanamadan kurtulan Özdemir, hurdaya dönen babasının aracını görünce gözyaşlarına boğuldu.



Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - KARABÜK