Kaza yapınca aracı bırakıp kaçtıkları o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza yapınca aracı bırakıp kaçtıkları o anlar güvenlik kamerasına yansıdı Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobili ile park halinde iki araca çarpıp kaçan sürücü ve arkadaşı güvenlik kamerasına yakalandı.

Kaza yapınca aracı bırakıp kaçtıkları o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobili ile park halinde iki araca çarpıp kaçan sürücü ve arkadaşı güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay, ilçeye bağlı Yeni Mahalle Özgür Sokak'ta meydana geldi. 78 SU 071 plakalı TOFAŞ marka otomobil park halindeki iki araca çarptı. Kaza anının çevredeki güvenlik kameralarına yansıdığı olayda kimliği belirsiz sürücü ve yanındaki arkadaşı, kaza yaptıkları aracı da bırakarak kaçtı. Gürültüyle dışarı çıkan vatandaşlar ihbarı sonucu olay yerine gelen polis ekipleri çalışma yaparken, otomobil çekici yardımı ile kaldırılarak otoparka getirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN ERDEM