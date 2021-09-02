Kaza yapınca arabayı tekmeleyip arkadaşına sitem etti

Kaza yapınca arabayı tekmeleyip arkadaşına sitem etti Kaza yapan sürücüden yanındaki arkadaşına ilginç tepki Otomobilinin hurdaya döndüğünü görünce, arkadaşına "İçtim, arabayı sen kullan dedim ya" diye tepki gösterip, aracını tekmeledi Antalya'da trafik kazası geçiren genç sürücü, aracının...