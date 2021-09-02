Kaza yapınca arabayı tekmeleyip arkadaşına sitem etti
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Kaza yapınca arabayı tekmeleyip arkadaşına sitem etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kaza yapınca arabayı tekmeleyip arkadaşına sitem etti Kaza yapan sürücüden yanındaki arkadaşına ilginç tepki Otomobilinin hurdaya döndüğünü görünce, arkadaşına "İçtim, arabayı sen kullan dedim ya" diye tepki gösterip, aracını tekmeledi Antalya'da trafik kazası geçiren genç sürücü, aracının...

Kaza yapınca arabayı tekmeleyip arkadaşına sitem etti

Kaza yapan sürücüden yanındaki arkadaşına ilginç tepki

Otomobilinin hurdaya döndüğünü görünce, arkadaşına "İçtim, arabayı sen kullan dedim ya" diye tepki gösterip, aracını tekmeledi

ANTALYA - Antalya'da trafik kazası geçiren genç sürücü, aracının hurdaya döndüğünü görünce otomobilini tekmeleyerek yanındaki arkadaşına 'İçtim dedim, arabayı sen kullan dedim ya' sözleriyle tepki gösterdi.

Kaza, dün gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Metin Kasapoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen sürücü, otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüjdeki ağaca çarptı. Kaza sonrası araç hurdaya dönerken, sürücü ile yanındaki arkadaşı şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

"İçtim, arabayı sen kullan dedim ya"

Aracının hurdaya döndüğünü gören genç sürücünün, yanındaki arkadaşına gösterdiği tepki ise dikkat çekti. Otomobilini tekmeleyerek, 'İçtim dedim, arabayı sen kullan dedim ya' sözleriyle arkadaşına tepki gösteren sürücüyü çevredekiler sakinleştirdi. O anlarsa vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyıp sosyal medyada paylaşıldı.

Kaza yapınca arabayı tekmeleyip arkadaşına sitem etti
Kaza yapınca arabayı tekmeleyip arkadaşına sitem etti
Kaza yapınca arabayı tekmeleyip arkadaşına sitem etti
Kaza yapınca arabayı tekmeleyip arkadaşına sitem etti
Kaza yapınca arabayı tekmeleyip arkadaşına sitem etti
Kaza yapınca arabayı tekmeleyip arkadaşına sitem etti
Kaza yapınca arabayı tekmeleyip arkadaşına sitem etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Suat Metin

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