Kaza yapanlara su vermek için aracından inip, feci şekilde can veren genç, memleketi Mardin'de toprağa verildi
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Kaza yapanlara su vermek için aracından inip, feci şekilde can veren genç, memleketi Mardin'de toprağa verildi

Kaza yapanlara su vermek için aracından inip, feci şekilde can veren genç, memleketi Mardin'de toprağa verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kaza yapan araçtaki vatandaşlara su vermek için durdurduğu aracından inen ve hızla gelen bir otomobilin çarpması neticesinde feci şekilde hayatını kaybeden 17 yaşındaki Furkan Admış, memleketi Mardin'de ağıt ve gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaza yapan araçtaki vatandaşlara su vermek için durdurduğu aracından inen ve hızla gelen bir otomobilin çarpması neticesinde feci şekilde hayatını kaybeden 17 yaşındaki Furkan Admış, memleketi Mardin'de ağıt ve gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu Dilovası mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, kaza yapan araçtaki vatandaşlara su vermek için durdurduğu aracından inen 17 yaşındaki Furkan Admış, hızla gelen bir otomobilin çarpması neticesinde feci şekilde hayatını kaybetmişti. Admış'ın cenazesi İstanbul'dan memleketi Mardin'e getirildi.

"İnşallah şehit hükmündedir"

Kazada hayatını kaybeden Furkan Admış'ın acılı amcası Zahir Admış, "Bizim merhum babasıyla beraber bir iş görüşmesi için seyahat esnasında önlerinde olan bir kazada, kazazedelere su vermek için arabadan indi. Bir miktar suyu elinde götürüyor, ikinci seferinde suyu götürmek için şişeleri alırken malum kaza meydana geldi. İnşallah şehit hükmündedir. Biz öyle temenni ediyoruz" dedi.

"Böyle olaylarda insanlar geride kalmamalı, yaralılara yardım etmeli"

Hem gurbette olduğunu hem de başkasına yardım etmek maksadıyla hayatını kaybettiğini belirten amca Admış, "Bunu da tavsiye ediyoruz. Böyle olaylarda insanların geride kalmaması lazım. Bu yaralılara müdahale etmesi lazım. Bu gencin başına bu yolda kaza meydana geldi. Vefat etti, Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

Mardin'in Artuklu ilçesinde bulunan Nuri Saruhan Cami'sinde kılınan cenaze namazının ardından Furkan Admış, Yalım mezarlığına defnedildi. - MARDİN

Kaza yapanlara su vermek için aracından inip, feci şekilde can veren genç, memleketi Mardin'de toprağa verildi
Kaza yapanlara su vermek için aracından inip, feci şekilde can veren genç, memleketi Mardin'de toprağa verildi
Kaza yapanlara su vermek için aracından inip, feci şekilde can veren genç, memleketi Mardin'de toprağa verildi
Kaza yapanlara su vermek için aracından inip, feci şekilde can veren genç, memleketi Mardin'de toprağa verildi
Kaza yapanlara su vermek için aracından inip, feci şekilde can veren genç, memleketi Mardin'de toprağa verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kaza yapanlara su vermek için aracından inip, feci şekilde can veren genç, memleketi Mardin'de toprağa verildi - Haberler
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