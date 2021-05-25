Kaza yapan yaşlı adam engelli aracını bırakmadı, araçla birlikte kamyonete konulup evine gönderildi
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Kaza yapan yaşlı adam engelli aracını bırakmadı, araçla birlikte kamyonete konulup evine gönderildi

Kaza yapan yaşlı adam engelli aracını bırakmadı, araçla birlikte kamyonete konulup evine gönderildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da 3 tekerlekli elektrikli engelli bisikletiyle otomobile çarparak ayağından hafif yaralanan yaşlı adam, engelli aracını bırakıp hastaneye gitmek istemedi.

Antalya'da 3 tekerlekli elektrikli engelli bisikletiyle otomobile çarparak ayağından hafif yaralanan yaşlı adam, engelli aracını bırakıp hastaneye gitmek istemedi. 112 sağlık ekibi görevlileri, yaşlı adama ambulansa binip hastaneye gitmesi konusunda adeta yalvarmalarına rağmen yaşlı adam kabul etmeyince trafik ekiplerince engelli aracıyla birlikte bir kamyonete konulup evine bırakıldı.

Kaza Sorgun Bulvarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre Özel Kuru'nun kullandığı 07 AHL 235 plakalı otomobile, Hasan Fehmi Boztepe Caddesinde Emniyet istikametinden Adliye istikametine seyir halindeki Hasan Ali Uslu'nun (90) kullandığı 3 tekerlekli elektrikli engelli bisikleti yandan çarptı.

Kazada, kırmızı ışık ihlali yaptığı belirlenen engelli yaşlı adam ayağından hafif yaralanırken, kazanın ardından yaşananlar kazayı unutturdu. Olay yerine gelen 112 sağlık ekibi ayağında küçük çaplı kesikler oluşan Hasan Ali Uslu isimli yaşlı adamı tedavisini yapmak amacıyla ambulansa alıp hastaneye götürebilmek için adeta yalvarırken, yaşlı adam engelli bisikletini kesinlikle bırakmayacağını, hastaneye de gitmeyeceğini söyledi. Sağlık ekiplerinin yanı sıra trafik polislerinin de yaşlı adamı ikna çabaları sonucu değiştirmedi.

Uzun süren uğraşlar sonuç vermezken, caddenin karşı şeridinden geçmekte olan bir kamyonet sürücüsü, yardımcı olabileceği bir şey olup olmadığını sorunca trafik polisleri kamyonet sürücüsünü çağırdı. Yaşlı adam aracının kamyonete yüklenerek evine götürülmesine razı olunca trafik polisleri ve kamyonet sürücüsü engelli aracını kamyonetin üzerine yaşlı adamı da kamyonete alarak evine kadar götürdüler. - ANTALYA

Kaza yapan yaşlı adam engelli aracını bırakmadı, araçla birlikte kamyonete konulup evine gönderildi
Kaza yapan yaşlı adam engelli aracını bırakmadı, araçla birlikte kamyonete konulup evine gönderildi
Kaza yapan yaşlı adam engelli aracını bırakmadı, araçla birlikte kamyonete konulup evine gönderildi
Kaza yapan yaşlı adam engelli aracını bırakmadı, araçla birlikte kamyonete konulup evine gönderildi
Kaza yapan yaşlı adam engelli aracını bırakmadı, araçla birlikte kamyonete konulup evine gönderildi
Kaza yapan yaşlı adam engelli aracını bırakmadı, araçla birlikte kamyonete konulup evine gönderildi
Kaza yapan yaşlı adam engelli aracını bırakmadı, araçla birlikte kamyonete konulup evine gönderildi
Kaza yapan yaşlı adam engelli aracını bırakmadı, araçla birlikte kamyonete konulup evine gönderildi
Kaza yapan yaşlı adam engelli aracını bırakmadı, araçla birlikte kamyonete konulup evine gönderildi
Kaza yapan yaşlı adam engelli aracını bırakmadı, araçla birlikte kamyonete konulup evine gönderildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kaza yapan yaşlı adam engelli aracını bırakmadı, araçla birlikte kamyonete konulup evine gönderildi - Haberler
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