Kaza yapan yaralıyı güneşten sünger yatakla korudular
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Kaza yapan yaralıyı güneşten sünger yatakla korudular

Kaza yapan yaralıyı güneşten sünger yatakla korudular
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin bisiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin bisiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Vatandaşlar yaralıyı güneşten sünger yatak ile korudular.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi, Andıl Caddesi, Şıh Efendi kavşağında meydana geldi. Yasin Öner yönetimindeki 34 BIU 643 plakalı otomobil seyir halindeyken bisikletli Abidin Eriş'e çarptı. Bisiklet sürücüsü yere düşerek yaralandı. Çevredeki vatandaşlar yaralıyı güneşten korumak için sünger yatak ile gölgelik oluşturmaya çalıştı.

Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı Kozan Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırdı.

Sürücü Yasin Öner ise ifadesi alınmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. - ADANA

Kaza yapan yaralıyı güneşten sünger yatakla korudular
Kaza yapan yaralıyı güneşten sünger yatakla korudular
Kaza yapan yaralıyı güneşten sünger yatakla korudular
Kaza yapan yaralıyı güneşten sünger yatakla korudular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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