17.10.2019 00:05

- Kaza yapan umre otobüsü alev aldı: 30 ölü, 5 yaralı

MEKKE - Suudi Arabistan'a umre için gelen yolcuları taşıyan otobüs bir araçla çarpışarak alev aldı. Kazada 30 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Suudi Arabistan'a umre için gelen yolcuları taşıyan bir otobüs, Mekke ve Medine kentleri arasında bir araçla çarpıştı. Kaza sonucu yolcuların bulunduğu araç alev alması ile 30 kişi yanarak can verdi. 5 kişinin de yaralandığı kaza sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ekibi gönderildi.

Kaynak: İHA