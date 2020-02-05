Kaza yapan uçağın radar ekran görüntüleri ortaya çıktı
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Kaza yapan uçağın radar ekran görüntüleri ortaya çıktı

İzmir-İstanbul seferini yapan özel bir havayolu şirketine ait uçağın iniş yaptıktan sonra kayarak pistin sonundaki toprak zemine çıkmasının ardından, uçağın radar ekran görüntüleri ortaya çıktı.

05.02.2020 20:45 | Son Güncelleme: 05.02.2020 20:45
Kaza yapan uçağın radar ekran görüntüleri ortaya çıktı

İzmir-İstanbul seferini yapan özel bir havayolu şirketine ait uçağın iniş yaptıktan sonra kayarak pistin sonundaki toprak zemine çıkmasının ardından, uçağın radar ekran görüntüleri ortaya çıktı.

İzmir-İstanbul seferini gerçekleştirdikten sonra Havalimanı'na inişi sırasında kayarak pistten çıkarak toprak zemine çıkan uçakla ilgili ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Öte yandan uçağın İzmir-İstanbul seferine ilişkin radar ekran görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 17.23'te İzmir'den havalanan uçağın 56 dakikalık uçuş süresinin ardından saat 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na teker koyduğu görülüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA
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