Kaza yapan uçağın kaptan pilotu hastanede ifade veriyor
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Kaza yapan uçağın kaptan pilotu hastanede ifade veriyor

3 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, uçağın kaptan pilotunun hastanede 'şüpheli' sıfatıyla ifadesinin alınıyor.

24.02.2020 12:44 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:44
Kaza yapan uçağın kaptan pilotu hastanede ifade veriyor

3 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, uçağın kaptan pilotunun hastanede 'şüpheli' sıfatıyla ifadesinin alınıyor. Kaptan pilot M.A.'nın bugün hastaneden taburcu olması ve adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.


Anadolu tarafından, 5 Şubat 2020 tarihinde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 180 kişinin yaralandığı uçak kazasına ilişkin soruşturma sürüyor. "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, kaptan pilot M.A.'nın 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdiği öğrenildi.


Kaptan pilotun, bugün hastaneden taburcu olacağı ve Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edileceği bilgisine ulaşıldı.


Yardımcı pilot ifade vermişti


Öte yandan, 10 gün önce hastanede tedavisi devam eden uçağın yabancı uyruklu yardımcı pilotu F.P.'nin de tercüman eşliğinde 'şüpheli' sıfatıyla ifadesi alınmıştı.


Yardımcı pilot F.P. ifadesinde, kule görevlileri tarafından kendilerine 'pas geçin' talimatı verilmediğini, inmemeleri yönünde bir şey söylenmediğini, mevcut verilere göre inebileceklerini düşündüklerini, kaptan pilot M.A. ile birlikte inmeye karar verdiklerini, uçağın indikten sonra kaymaya başladığını, kaptan pilotun tutunmaya çalıştığını daha sonra pistten çıktıklarını söylemişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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