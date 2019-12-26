Kaza yapan tırlar kara yolunda ulaşımı aksattı

26.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:24

Bursa-Ankara kara yolunun İnegöl kesiminde iki tırın karıştığı kazanın ardından ulaşım bir süre sağlanamadı.

Kara yolunun Kalburt mevkisinde 16 NIN 71 plakalı tır ile seyreden Arif Durna, bir süre önce meydana gelen hasarlı kazaya karışan araçlara çarpmamak için ani manevra yaptı. Bu sırada Durna'nın kullandığı araç, yol kenarında park halinde bulunan 63 B 5265 plakalı tıra çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Durna yönetimindeki tırın ön kısmı koparak yol kenarına düştü.

Hasarla sonuçlanan bu kazanın ardından park halindeki tırda yüklü olan mısır taneleri yola saçıldı.

Yolun ulaşıma kapanması nedeniyle Bursa-Ankara kara yolunda araç kuyrukları oluştu.

Yaklaşık 30 dakika kapalı kalan yolda trafik, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması sonrası normale döndü.

Kaynak: AA