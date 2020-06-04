Kaza yapan tırdan yola savrulan demirler ulaşımı aksattı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kaza yapan tırdan yola savrulan demirler ulaşımı aksattı

Bilecik-Eskişehir yolunda meydana gelen kazada, tırda bulunan demirlerin yola devrilmesi ile ulaşımda aksama yaşandı.

Kaza yapan tırdan yola savrulan demirler ulaşımı aksattı
04.06.2020 00:33 | Son Güncelleme: 04.06.2020 00:52

Bilecik-Eskişehir yolunda meydana gelen kazada, tırda bulunan demirlerin yola devrilmesi ile ulaşımda aksama yaşandı.

Alınan bilgiye göre, Abdullah A. yönetimindeki 41 TT 325 plakalı demir yüklü tır, Bilecik-Eskişehir D-650 kara yolunun Naldöken kavşağında, bariyerlere çarptı.

Kazada, tırın dorsesinde bulunan demirler yola devrildi, kara yolunun her iki yönünde de trafik durdu.

Kazada yaralanan sürücü Aktaş, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken Karayolları ekipleri kısa sürede yolu tek şeritten ulaşıma açtı.

Kara yolunun her iki yönünde de uzun araç kuyrukları oluşurken trafik, kurtarma ve temizleme çalışmalarının ardından normale döndü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti Haber
Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Bakan Koca'dan 'Sokağa çıkma yasağı olacak mı?' sorusuna yanıt: Bazı illerde uygulanabilir Haber
Son Dakika: Bakan Koca'dan "Sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorusuna yanıt: Bazı illerde uygulanabilir
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu Haber
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna...
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi Haber
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir Haber
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir
Bilim insanları koronavirüs salgınını 'yavaşlatan' asıl sebebin morötesi ışınlar olduğunu buldu Haber
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebin morötesi ışınlar olduğunu buldu
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi
Doktor, babasının mezarı başında intihar etti
Doktor, babasının mezarı başında intihar etti
Eşi tarlaya giden kadını yakınları evde intihar etmiş halde buldu
Eşi tarlaya giden kadını yakınları evde intihar etmiş halde buldu
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdı! Prenses Diana'nın, elindeki 'tecavüz kasedi' sebebiyle öldürüldüğü öne sürüldü
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdı! Prenses Diana'nın, elindeki "tecavüz kasedi" sebebiyle...
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Koronavirüs eskisi kadar ağır hastalığa neden olmuyor
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Koronavirüs eskisi kadar ağır hastalığa neden olmuyor
Beşiktaş, Altınordu'da oynayan Kerim Alıcı'yı transfer etmek istiyor
Beşiktaş, Altınordu'da oynayan Kerim Alıcı'yı transfer etmek istiyor
Son Dakika: İstanbul'da suç örgütleri için silah üreten imalathaneye baskın düzenlendi
Son Dakika: İstanbul'da suç örgütleri için silah üreten imalathaneye baskın düzenlendi
Alex, Fenerbahçe'ye imza attığı günün yıl dönümüyle ilgili paylaşımda bulundu
Alex, Fenerbahçe'ye imza attığı günün yıl dönümüyle ilgili paylaşımda bulundu
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz taburcu oldu
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz taburcu oldu
İş insanına 'aşk tuzağı' kurup boğularak öldürülmesine sebep olan kadın yakalandı
İş insanına "aşk tuzağı" kurup boğularak öldürülmesine sebep olan kadın yakalandı
Eski Beşiktaşlı Ahmet Dursun için eşinden sürpriz itiraf: Beni tavuk pilavcıya götürdü
Eski Beşiktaşlı Ahmet Dursun için eşinden sürpriz itiraf: Beni tavuk pilavcıya götürdü
Soylu, 'Kürtçe müzik dinledi diye öldürüldü' provokasyonuna karşı 3 noktanın altını çizdi
Soylu, "Kürtçe müzik dinledi diye öldürüldü" provokasyonuna karşı 3 noktanın altını çizdi
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Aynı gişeden geçmek isteyen iki sürücü kazaya neden oldu
Aynı gişeden geçmek isteyen iki sürücü kazaya neden oldu
Eski muhtar, ava çıktığı arkadaşını domuz zannederek öldürdü
Eski muhtar, ava çıktığı arkadaşını domuz zannederek öldürdü
ABD'de polisin öldürdüğü George Floyd'un kızından mesaj var: Babam dünyayı değiştirdi
ABD'de polisin öldürdüğü George Floyd'un kızından mesaj var: Babam dünyayı değiştirdi
Karantina süresi bir hafta daha uzatılınca mahalleli isyan etti
Karantina süresi bir hafta daha uzatılınca mahalleli isyan etti
Trump, protestolara karşı orduyu devreye sokma planında geri adım attı
Trump, protestolara karşı orduyu devreye sokma planında geri adım attı
Bakan Koca'nın 'Kullanmaya devam edeceğiz' dediği Hidroksiklorokin ilacıyla ilgili DSÖ geri adım attı
Bakan Koca'nın "Kullanmaya devam edeceğiz" dediği Hidroksiklorokin ilacıyla ilgili DSÖ geri adım attı
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor
Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor
Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor
Sevgilisinin evlenmekten vazgeçtiği televizyon sunucusu intihar etti
Sevgilisinin evlenmekten vazgeçtiği televizyon sunucusu intihar etti
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Meral Akşener Fahrettin Koca Mustafa Destici
Magazin Murat Boz Ezgi Mola Şeyma Subaşı Kenan Doğulu
Spor Falcao İlhan Cavcav Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kadın Haziran Beşiktaş Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Kaza yapan tırdan yola savrulan demirler ulaşımı aksattı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 00:52:07. #1.14#
title