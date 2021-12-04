Kaza yapan tırdan burnu bile kanamadan çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaza yapan tırdan burnu bile kanamadan çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kaza yapan tırdan burnu bile kanamadan çıktı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde kontrolden çıkan kömür yüklü tır, havanın yağışlı olması sebebiyle keskin virajda direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu yan yatarak yaklaşık 100 metre sürüklenirken, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

EDİRNE (İHA) - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde kontrolden çıkan kömür yüklü tır, havanın yağışlı olması sebebiyle keskin virajda direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu yan yatarak yaklaşık 100 metre sürüklenirken, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, Edirne-Uzunköprü kara yolunda meydana geldi. Edirne istikametinden Uzunköprü'ye seyir halindeki Abdi Yetkin idaresindeki 22 UN 578 plakalı kömür yüklü tır, keskin virajda havanın yağışlı olması sebebiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ve dorsenin bariyerlere çarpası sonucu yan yatarak, yaklaşık 100 metre sürüklenerek, bariyerlere çarparak durabildi. Tır sürücü ise kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Yoldan geçen vatandaşlar, kazayı polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen jandarma ve polis ekipleri, kara yolunda herhangi bir olumsuzluk ve kaza yaşanmaması amacıyla güvenlik önlemi aldı. Yola dökülen kömür sebebiyle trafik uzun süre kapalı kaldı. Yola dökülen kömürlerin Karayolları ekiplerinin temizlemesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Jandarma ve polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaza yapan tırdan burnu bile kanamadan çıktı

Kaza yapan tırdan burnu bile kanamadan çıktı

Kaza yapan tırdan burnu bile kanamadan çıktı

Kaza yapan tırdan burnu bile kanamadan çıktı

Kaza yapan tırdan burnu bile kanamadan çıktı

Kaza yapan tırdan burnu bile kanamadan çıktı

İki araç kafa kafaya çarpıştı; anne ve 3 oğlu yaşamını yitirdi

İki araç kafa kafaya çarpıştı; anne ve 3 oğlu yaşamını yitirdi

 Lüks otomobiliyle aşırız hız yapınca direğe çarptı! 3 kişi ağır yaralandı

Lüks otomobiliyle aşırız hız yapınca direğe çarptı! 3 kişi ağır yaralandı

 Akılalmaz kaza! Tır, çarptığını fark etmediği aracı metrelerce sürükledi

Akılalmaz kaza! Tır, çarptığını fark etmediği aracı metrelerce sürükledi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title