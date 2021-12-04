Kaza yapan tırdan burnu bile kanamadan çıktı

EDİRNE (İHA) - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde kontrolden çıkan kömür yüklü tır, havanın yağışlı olması sebebiyle keskin virajda direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu yan yatarak yaklaşık 100 metre sürüklenirken, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, Edirne-Uzunköprü kara yolunda meydana geldi. Edirne istikametinden Uzunköprü'ye seyir halindeki Abdi Yetkin idaresindeki 22 UN 578 plakalı kömür yüklü tır, keskin virajda havanın yağışlı olması sebebiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ve dorsenin bariyerlere çarpası sonucu yan yatarak, yaklaşık 100 metre sürüklenerek, bariyerlere çarparak durabildi. Tır sürücü ise kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Yoldan geçen vatandaşlar, kazayı polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen jandarma ve polis ekipleri, kara yolunda herhangi bir olumsuzluk ve kaza yaşanmaması amacıyla güvenlik önlemi aldı. Yola dökülen kömür sebebiyle trafik uzun süre kapalı kaldı. Yola dökülen kömürlerin Karayolları ekiplerinin temizlemesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Jandarma ve polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE