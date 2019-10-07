Kaza yapan tırdaki yaralı göçmenleri yaralı halde bırakıp kaçan insan kaçakçıları yakalandı

07.10.2019 17:17

Arnavutköy'de haftasonu kaçak göçmen dolu tırın savrulmasıyla birlikte meydana gelen kazada, yaralı göçmenleri olay yerinde bırakıp kaçan insan kaçakçıları yakalandı. Polisteki sorguları tamamlanan göçmen kaçakçıları, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Ortadoğu ve Asya ülkelerinden Türkiye'ye kaçak giren göçmenleri Avrupa ülkelerine götürmek için yola çıkan bir tır, 5 Ekim gecesi Arnavutköy'de yağmurun etkisiyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarpmış, kazada Bangladeş, Pakistan ve Sri Lanka uyruklu göçmenlerin bir çoğu yaralanmıştı. İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaza ardından göçmenleri yaralı halde terk ederek kaçan insan kaçakçılarının yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri kaza mahalline yakın bir bölgede tır dorsesine ait olduğu değerlendirilen bir plakadan yola çıkarak insan kaçakçılarının izini sürdü. Kazaya karışan tırı Esenyurt'ta terk vaziyette bulan emniyet güçleri, aracın sürücüsü olduğu belirlenen 62 yaşındaki Muhammet B.'yi yakalayarak gözaltına aldı.



Göçmen kaçakçıları, Esenyurt'ta 2 ayrı operasyonla yakalandı



Daha sonra çevrede bulunan güvenlik kameralarını tek tek izleyen polis, kaçak göçmen taşıyan tıra öncülük ve artçılık yapan iki aracın daha olduğunu tespit ederek çalışmalarını bu yöne yoğunlaştırdı. Her iki aracı da plakalardan tespit eden kaçakçılık polisi, Esenyurt'ta yapılan ikinci operasyonda Kurtuluş G. (25), Metehan T. (20) ve Orhan K. (24) isimli göçmen kaçakçılarını gözaltına aldı.



İki otomobil ve 1 tıra el konuldu



Operasyon kapsamında ele geçirilen 1 tır ve 2 otomobile el konuldu. Tır içerisinde toplam 42 düzensiz göçmenin olduğu kaydedilirken, bu göçmenlerin 11'inin kaza sırasında aracın savrulmasıyla birlikte yaralandıkları ve çevrede bulunan hastanelerde tedavi altına alındıkları öğrenildi.



İnsan kaçakçıları, her bir göçmen için 3 bin Euro almışlar



Yaralanan kaçak göçmenlerin ifadelerine göre, insan kaçakçılarının, düzensiz göçmenleri 3 bin Euro para karşılığında önce Yunanistan'a, oradan da Avrupa ülkelerine götürmek üzere anlaştıkları ortaya çıkarıldı.



Yakalanan kaçakçılar tutuklandı



Operasyonda yakalanan insan kaçakçısı 4 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından 6 Ekim günü adli makamlara sevk edildi. Kaçakçıların tamamı, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA