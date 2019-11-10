Kaza yapan tırdaki sıfır otomobiller hasar gördü

Kaza yapan tırdaki sıfır otomobiller hasar gördü

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kaza yapan tırdaki 8 sıfır otomobil hasar gördü.

10.11.2019 11:56 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:56
Kaza yapan tırdaki sıfır otomobiller hasar gördü

'nun kesiminde kaza yapan tırdaki 8 sıfır otomobil hasar gördü.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli'den Adana'ya sıfır otomobil taşıyan Mehmet U. idaresindeki 06 JSY 73 plakalı tır, otoyolun Bolu kesiminde dorsesinin gövdeden ayrılması nedeniyle makasladı.

Kaza nedeniyle 2'si tırdan düşen 8 sıfır otomobil hasar gördü.

Yaralanın olmadığı kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametine trafik akışı süre tek şeritten sağlandı.

Kaza yapan tırın ve otomobillerin olay yerinden kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kaynak: AA
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