KAZA YAPAN TIR'LARDAN BİRİ ALEV ALEV YANDI (1)
İstanbul DHAKuzey Çevre Otoyolu'ndan çarpışan 2 TIR'dan biri alev alev yandı.
16.10.2019 08:31
İstanbul DHA
Kuzey Çevre Otoyolu'ndan çarpışan 2 TIR'dan biri alev alev yandı.Kaza Ömerli Kavşağı Edirne İstikametinde meydana geldi. Lastiği patladığı için emniyet şeridinde bekleyen TIR'a arkadan gelen TIR çarparak alev aldı. Kaza nedeniyle yola araçlardan parçalar savruldu. Alev alan TIR itfaiye tarafından söndürüldü.
Görüntü Dökümü: -----------Kaza yapan TIR'lar-Yanan araç-Yoldaki parçalar-Söndürme çalışmaları
Kaynak: DHA