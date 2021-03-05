Kaza yapan TIR'da balık istifi 114 kaçak göçmen taşınmasına 3 tutuklama
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Kaza yapan TIR'da balık istifi 114 kaçak göçmen taşınmasına 3 tutuklama

05.03.2021 10:38 | Son Güncelleme: 05.03.2021 10:41
Kaza yapan TIR'da balık istifi 114 kaçak göçmen taşınmasına 3 tutuklama

VAN'ın Erciş ilçesinde, çarptığı yayanın ölümüne neden olduktan sonra kullandığı, pomza yüklü TIR'da balık istifi 114 kaçak göçmen yakalanan sürücü F.İ. ile öncülük yapan M.Z.İ. (50) ve U.İ. (17) mahkemece tutuklandı.

VAN'ın Erciş ilçesinde, çarptığı yayanın ölümüne neden olduktan sonra kullandığı, pomza yüklü TIR'da balık istifi 114 kaçak göçmen yakalanan sürücü F.İ. ile öncülük yapan M.Z.İ. (50) ve U.İ. (17) mahkemece tutuklandı.

Erçiş'in Yıldırım Usta Kavşağı'nda 2 gün önce meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmek isteyen Ebubekir Aksoy'a, Van'dan Ağrı yönüne giden F.İ.'nin kullandığı 27 AHA 308 plakalı TIR çarptı. Kazada ağır yaralanan Aksoy, çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık görevlilerince ambulansla Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ebubekir Aksoy, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası polis ekipleri, TIR'dan gelen sesler üzerine arama yaptı. Üst tarafında yük bulunan TIR'ın ikinci kat haline getirilen bölmesinde, balık istifi 114 kaçak göçmen yakalandı. Nefes almakta bile güçlük çektikleri görülen kaçak göçmenler, polis ekiplerince TIR'ın kapalı dorsesinden çıkarılıp, minibüslerle önce sağlık kontrolüne ardından da İl Göç İdaresi'ne gönderildi. TIR sürücüsü F.İ. ile araca öncülük yaptığı belirlenen M.Z.İ. ve U.İ. gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan 3 kişi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 


Kaza yapan TIR'da balık istifi 114 kaçak göçmen taşınmasına 3 tutuklama
Kaza yapan TIR'da balık istifi 114 kaçak göçmen taşınmasına 3 tutuklama
Kaza yapan TIR'da balık istifi 114 kaçak göçmen taşınmasına 3 tutuklama
Kaza yapan TIR'da balık istifi 114 kaçak göçmen taşınmasına 3 tutuklama
Kaza yapan TIR'da balık istifi 114 kaçak göçmen taşınmasına 3 tutuklama
Kaza yapan TIR'da balık istifi 114 kaçak göçmen taşınmasına 3 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış KUL

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