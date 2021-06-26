Kaza yapan tır alev aldı, yangın tarlaya sıçradı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kaza yapan tır alev aldı, yangın tarlaya sıçradı

İhlas Haber Ajansı / Kübra Nur Atik - Haberler | 3. Sayfa

Kaza yapan tır alev aldı, yangın tarlaya sıçradı Mardin'in Nusaybin ilçesinde kaza yapan tır alev aldı.

Kaza yapan tır alev aldı, yangın tarlaya sıçradı

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde kaza yapan tır alev aldı. Tırda çıkan yangın İpek yolu kenarındaki tarlalara sıçradı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri tırdaki ve tarlalardaki yangına müdahale etti.

Edinilen bilgilere göre, Cizre - Nusaybin Karayolu İpek yolunda sürücü ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, seyir halindeyken kaza yaptı. Kaza sonrası tır aniden alev aldı. Yoldan geçen araç sürücüleri tır şoförünü kurtarırken tırdaki yangın İpek yolu kenarındaki tarlalara sıçradı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiye Amirliği ekipleri, tırdaki ve tarlalardaki yangına müdahale etti. Vatandaşların da yardımıyla yangın güçlükle kontrol altına alındı. Tır sürücüsü kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza ve yangınla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaza yapan tır alev aldı, yangın tarlaya sıçradı
Kaza yapan tır alev aldı, yangın tarlaya sıçradı
Kaza yapan tır alev aldı, yangın tarlaya sıçradı
Kaza yapan tır alev aldı, yangın tarlaya sıçradı
Kaza yapan tır alev aldı, yangın tarlaya sıçradı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kübra Nur Atik

Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını
Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını
1 saniye sonrası facia! Yayanın iki araç arasında kaldığı kaza saniye saniye kamerada
1 saniye sonrası facia! Yayanın iki araç arasında kaldığı kaza saniye saniye kamerada
Alçılı ayağıyla otomobil kullanan genç, çarptığı kadının ölümüne sebep olunca gözyaşı döktü
Alçılı ayağıyla otomobil kullanan genç, çarptığı kadının ölümüne sebep olunca gözyaşı döktü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Vladimir Putin Mehmet Özhaseki
Magazin Brad Pitt Hande Erçel Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım
Spor Ali Koç Cristiano Burak Yılmaz Mustafa Cengiz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kaza yapan tır alev aldı, yangın tarlaya sıçradı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.06.2021 20:26:15. #1.13#

title