KAZA YAPAN TAKSİCİ OLUŞAN TRAFİK NEDENİYLE HERKESTEN ÖZÜR DİLEDİ

İSTANBUL (DHA) - ŞİŞLİ'de sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen taksi, dönüş yapan başka bir taksiye çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken trafikte yoğunluk yaşandı. Kazaya karışan taksi şoförü Mehmet Elitaş, İstanbul trafiğini biraz sıkıntıya soktuk. Herkesten özür diliyoruz dedi.

Cumhuriyet Caddesi'nde dün saat 08.00 sıralarında kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen taksici Hasan Öztürk, o sırada Taksim yönüne dönen Mehmet Elitaş'ın kullandığı taksiye çarptı. Kaza nedeniyle iki takside de bulunan yolcular büyük panik yaşadı. Vatandaşlar tarafından sakinleştirilen yolcular sağlık ekiplerinin kontrolünün ardında olay yerinden ayrıldı.

TRAFİKTE YOĞUNLUK OLUŞTU

Yaşanan kaza nedeniyle Cumhuriyet Caddesi'nde çift yönlü trafik yoğunluğu oluştu. Olay yerine gelen trafik polisleri araçları yönlendirerek trafiği açmaya çalıştı. Duraktaki yolcular ise uzun süre otobüslerin gelmesini bekledi.

İSTANBULLULARDAN ÖZÜR DİLİYORUM

Kazaya karışan taksi şoförü Mehmet Elitaş, Ben yeşil ışıkta Taksim yönüne doğru dönüyordum. O sırada diğer taksi kırmızıda geçmiş. Görmediğini söyledi. Dalgınlıkla veya müşteri o sırada bir şey sordu. Çok şükür en azından maddi hasarlı kaza oldu. Bende de diğer takside de yolcu vardı. Ama yolculara bir şey olmadı. İstanbul trafiğini biraz sıkıntıya soktuk. O yüzden herkesten özür diliyoruz dedi.

Kaza yapan taksilerin çekici kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.