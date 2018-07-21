Kaza Yapan Sürücüyü Vatandaşlar Kurtardı
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, takla atarak tarlaya devrilen araç sürücüsünü vatandaşlar kurtardı.
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, takla atarak tarlaya devrilen araç sürücüsünü vatandaşlar kurtardı.
Bozdoğan-Nazilli karayolunda Hayati Aşıcı'nın kullandığı 09 AG 486 plakalı minibüs, Kavaklı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine tarlaya devrildi.
Kazayı gören diğer araçlardaki vatandaşlar, Aşıcı'nın yardımına koştu.
Minibüsün arka kısmından çıkartılan Aşıcı'ya ilk müdahaleyi de çevredekiler yaptı.
Vatandaşlar, trafikte aksama yaşanması üzerine yol kontrolü de yaparak araçların geçişini sağladı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan Aşıcı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.