Kaza yapan sürücüyü kavurucu sıcaktan kartonla korudular
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Kaza yapan sürücüyü kavurucu sıcaktan kartonla korudular

İhlas Haber Ajansı / AHMET MERVAN TAŞ - Haberler | 3. Sayfa

Kaza yapan sürücüyü kavurucu sıcaktan kartonla korudular Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsünü çevredeki vatandaşlar ambulans gelinceye kadar kartonla güneşten korudu.

Kaza yapan sürücüyü kavurucu sıcaktan kartonla korudular

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsünü çevredeki vatandaşlar ambulans gelinceye kadar kartonla güneşten korudu.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 12.00 sıralarında Bülent Ecevit Caddesi'nde meydana geldi. Arı soktuğu için Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne doğru seyir halindeki 07 UM 325 plakalı motosiklet sürücüsü Hakan Ocak, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak yere düştü. Yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yoldan geçen başka bir sürücü yaptı. Ardından ambulansı arayan sürücü, marketten aldığı karton kutu ile yaralı Hakan Ocak'ı ambulans gelinceye kadar güneşten korudu.

Olay yerine ambulansın gelmesi ile birlikte yaralı sürücü Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı Hakan Ocak'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza yapan sürücüyü kavurucu sıcaktan kartonla korudular
Kaza yapan sürücüyü kavurucu sıcaktan kartonla korudular
Kaza yapan sürücüyü kavurucu sıcaktan kartonla korudular
Kaza yapan sürücüyü kavurucu sıcaktan kartonla korudular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET MERVAN TAŞ

Kaza yapan sürücüyü kavurucu sıcaktan kartonla korudular
Kaza yapan sürücüyü kavurucu sıcaktan kartonla korudular
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