Kaza yapan sürücüye tekme tokat dayak
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Kaza yapan sürücüye tekme tokat dayak

18.03.2021 22:03 | Son Güncelleme: 18.03.2021 22:24
Kaza yapan sürücüye tekme tokat dayak

Elazığ'da park halindeki araçlara çarparak ters dönen otomobilin sürücüsüne, çevredekiler tekme tokat saldırdı.

Elazığ'da park halindeki araçlara çarparak ters dönen otomobilin sürücüsüne, çevredekiler tekme tokat saldırdı. Olayın sakinleştirilmesiyle sürücü aracını da bırakıp kaçtı.

Kaza, merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi Kıbrıs Şehidi Mehmet Güçlü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 DY 969 plakalı otomobil, park halindeki 2 araca çarptıktan sonra takla attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü çevredekilerin yardımı ile takla atan araçtan çıktı. Sağlık durumu iyi olan sürücüye olay yerindeki bazı kişiler tekme tokat saldırdı. Vatandaşların müdahalesi ile kavga büyümedi ancak sürücü olay yerinden kaçtı.

İtfaiye ekipleri de olası bir tehlikeye karşı aracın akülerini sökerek güvenli hale getirdi. Aracın çekici ile kaldırılmasının ardından trafik ulaşıma açıldı.

Polis ekipleri kaçan sürücünün tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı. - ELAZIĞ

Kaza yapan sürücüye tekme tokat dayak
Kaza yapan sürücüye tekme tokat dayak
Kaza yapan sürücüye tekme tokat dayak
Kaza yapan sürücüye tekme tokat dayak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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