Kaza yapan sürücüye sağlık görevlilerinden hassas müdahale

24.09.2019 19:34

Erzincan'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.



Mert Çelebi'nin (25) kullandığı 24 AT 968 plakalı kamyonet, Erzincan-Çağlayan kara yolu Terzibaba Mezarlığı karşısındaki beton santrali önünde Ömer Faruk Savaş (20) idaresindeki 06 DT 5296 plakalı otomobille çarpıştı.

Olayda her iki aracın sürücüsü ile otomobildeki Zeliha Gelengeç (25) yaralandı. Kazada Çelebi, ön kısmı hasar gören araçta sıkıştı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık görevlileri ile polis ekipleri çağrıldı.

Sağlık ekipleri Savaş ve Gelengeç'i ambulansa alırken bir taraftan da kamyonette sıkışan Çelebi'ye müdahale etti.

Çelebi'nin boyun ve omurga kırığı olabileceği ihtimalini değerlendiren ekipler, boyunluk taktıkları Çelebi'yi omurga kırığı ihtimaline karşı araç içinde sedyeye alarak ambulansa taşıdı.

Yaralılar Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA