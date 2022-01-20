Kaza yapan sürücünün yardımına Zabıta yetişti

İzmit ilçesi Kurtuluş Bulvarında seyir halinde olan araç, kar yağışı nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Aracı kullanan anne ve çocuğun yardımına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri koştu. Büyükşehir zabıtası, kaza yapan araç sürücüsü anneye yardımcı olurken, küçük çocuğu da soğuk havada üşümemesi için kendi araçlarına aldı.

ZABITA YARDIMA KOŞTU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri kar yağışından dolayı vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İzmit ilçesi Kurtuluş Bulvarında seyir halinde olan bir araç, kar yağışı nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı. Şans eseri bayan sürücü ve araçtaki çocuk kazadan yara almadan kurtuldu.

ÇOCUK ÜŞÜMESİN DİYE SEFERBER OLDULAR

Bayan sürücü kaza nedeniyle çekici çağırdı. Uzun süre bekleyen sürücünün çağrısına hiçbir çekici firması cevap vermedi. Soğuk hava nedeniyle zor bir süreç geçiren anne ve çocuğunun yardımına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri yetişti. Araç çalışmadığı için soğuk havada dışarıda beklemek zorunda kalan küçük çocuk, ekipler tarafından üşümemesi için zabıta aracına alındı. Kaza yapan araç daha sonra Zabıta ekiplerince çekiciyle kaldırıldı. Anne ve çocuğu ise Zabıta ekipleri tarafından akrabalarına teslim edildi.

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