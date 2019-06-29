Kaza yapan sürücünün kaçtığı o anlar kamerada

Fatih'te caddede seyir halinde olan otomobile, sür'atli bir şekilde yola giren başka bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak metrelerce sürüklenen otomobildeki sürücü sonrasında kaçmaya başladı. Kaza anı ve sürücünün kaçtığı o anlar kameralara yansıdı.

Kaza, 3 Haziran Pazartesi günü saat 06.00 sıralarında Fatih Mevlanakapı 10. Yıl Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde beyaz renkli otomobil caddeye girerek Topkapı istikametine seyretmeye başladı. Caddede bir süre giden otomobile o esnada ara sokaktan sür'atli bir şekilde caddeye giren başka bir otomobil çarptı. Kaza sonucu beyaz renkli otomobile çarpan diğer otomobil, ters yöne dönerek metrelerce geri gittikten sonra durabildi.

ÇARPTIĞI SÜRÜCÜ YANINA GELİNDE DEPAR ATARAK KAÇTI Olayın ardından beyaz renkli otomobildeki sürücü ve arkadaşı koşarak kendilerine çarpan aracın başına gitti. Ancak aracın yanına geldiklerin hiç ummadıkları bir tepkiyle karşılaştı. Kendilerine çarpan aracın sürücüsü yerinden fırlayarak cadde üzerinde depar atmaya başladı. Diğer sürücünün yakalamaya çalıştığı şahıs bir süre sonra kayıplara karıştı. O anlar ise kameralara yansıdı. Olayın ardından beyaz otomobilin sürücüsü polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Yaşananlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

(Doğan Can Cesur/İHA)

Kaynak: İHA