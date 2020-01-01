Kaza yapan sürücü ve yolcular aracı bırakıp kaçtı
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Kaza yapan sürücü ve yolcular aracı bırakıp kaçtı

Sivas'ta direğe çarpan otomobildeki sürücü ve 4 yolcu, aracı olay yerinde bırakıp yaralı halde kaçtı.

01.01.2020 08:59 | Son Güncelleme: 01.01.2020 09:04
Kaza yapan sürücü ve yolcular aracı bırakıp kaçtı

'ta direğe çarpan otomobildeki sürücü ve 4 yolcu, aracı olay yerinde bırakıp yaralı halde kaçtı.


Edinilen bilgilere göre, kaza Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Halil Rıfat Paşa Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 58 DK 539 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu direğe çarptı. Kaza sonrası sürücü ve 4 yolcu, aracı olay yerinde bırakıp yaralı halde kaçtı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaptığı incelemenin ardından otomobili çekici vasıtasıyla otoparka kaldırdı. Yaralı halde kaçan sürücü ve yolcular polis tarafından aranırken, sürücünün alkollü dolduğu tahmin ediliyor. - SİVAS

Kaynak: İHA
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